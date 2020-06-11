837 BREMERTON DRIVE.

Amenities
Desirable Single Family Home for Rent in Sunnyvale! - SPACIOUS SINGLE FAMILY HOME AVAILABLE FOR RENT IN SUNNYVALE! KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERTOPS, SPACIOUS EAT IN AREA, REFRIGERATOR, DISHWASHER, ELECTRIC COOKTOP AND RETRO OVEN. HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT. DUAL PANE WINDOWS. LIVING ROOM WITH FIREPLACE. FORMAL DINING AREA WITH PATIO SLIDER. MASTER BEDROOM WITH 2 CLOSETS. ATTACHED 2 CAR GARAGE WITH LAUNDRY HOOKUPS. LANDSCAPED FRONT AND BACK YARDS.
TENANT QUALIFICATIONS:
GROSS COMBINED HOUSEHOLD INCOME MUST EQUATE $13,500 OR MORE
MINIMUM FICO SCORE OF 700
LEASE TERMS ARE:
NO PETS
NO SMOKING
ONE YEAR LEASE
RENT: $4,500
SECURITY DEPOSIT: $4,600
GARDENER INCLUDED
TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES
PLEASE CALL ANGEL AT 408-253-1003 TO SCHEDULE A VIRTUAL OR IN PERSON SHOWING. (FOR IN PERSON SHOWING, 2 PEOPLE MAX AND YOU MUST WEAR YOUR OWN MASK BEFORE ENTERING THE PROPERTY).
First Statewide Realty
DRE# 01818847
No Pets Allowed
(RLNE5906482)