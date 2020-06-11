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837 BREMERTON DRIVE.
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Sunnyvale, CA
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837 BREMERTON DRIVE
Last updated July 17 2020 at 10:53 AM

837 BREMERTON DRIVE

837 Bremerton Drive · No Longer Available
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Location

837 Bremerton Drive, Sunnyvale, CA 94087
Serra

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
Desirable Single Family Home for Rent in Sunnyvale! - SPACIOUS SINGLE FAMILY HOME AVAILABLE FOR RENT IN SUNNYVALE! KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERTOPS, SPACIOUS EAT IN AREA, REFRIGERATOR, DISHWASHER, ELECTRIC COOKTOP AND RETRO OVEN. HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT. DUAL PANE WINDOWS. LIVING ROOM WITH FIREPLACE. FORMAL DINING AREA WITH PATIO SLIDER. MASTER BEDROOM WITH 2 CLOSETS. ATTACHED 2 CAR GARAGE WITH LAUNDRY HOOKUPS. LANDSCAPED FRONT AND BACK YARDS.

TENANT QUALIFICATIONS:

GROSS COMBINED HOUSEHOLD INCOME MUST EQUATE $13,500 OR MORE
MINIMUM FICO SCORE OF 700

LEASE TERMS ARE:

NO PETS
NO SMOKING
ONE YEAR LEASE
RENT: $4,500
SECURITY DEPOSIT: $4,600
GARDENER INCLUDED
TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES

PLEASE CALL ANGEL AT 408-253-1003 TO SCHEDULE A VIRTUAL OR IN PERSON SHOWING. (FOR IN PERSON SHOWING, 2 PEOPLE MAX AND YOU MUST WEAR YOUR OWN MASK BEFORE ENTERING THE PROPERTY).

First Statewide Realty
DRE# 01818847

No Pets Allowed

(RLNE5906482)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

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Frequently Asked Questions

Does 837 BREMERTON DRIVE have any available units?
837 BREMERTON DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sunnyvale, CA.
How much is rent in Sunnyvale, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Sunnyvale Rent Report.
What amenities does 837 BREMERTON DRIVE have?
Some of 837 BREMERTON DRIVE's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 837 BREMERTON DRIVE currently offering any rent specials?
837 BREMERTON DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 837 BREMERTON DRIVE pet-friendly?
No, 837 BREMERTON DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sunnyvale.
Does 837 BREMERTON DRIVE offer parking?
Yes, 837 BREMERTON DRIVE offers parking.
Does 837 BREMERTON DRIVE have units with washers and dryers?
No, 837 BREMERTON DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 837 BREMERTON DRIVE have a pool?
No, 837 BREMERTON DRIVE does not have a pool.
Does 837 BREMERTON DRIVE have accessible units?
No, 837 BREMERTON DRIVE does not have accessible units.
Does 837 BREMERTON DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 837 BREMERTON DRIVE has units with dishwashers.

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