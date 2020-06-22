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392 Don Jose Way
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

392 Don Jose Way

392 Don Jose Way · (415) 298-4721
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Location

392 Don Jose Way, San Jose, CA 95123
Blossom Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1.5 baths, $2500 · Avail. now

$2,500

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2 Bed · 1.5 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
garbage disposal
dishwasher
carport
recently renovated
Unit Amenities
carpet
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garbage disposal
granite counters
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SHOWING FOR SERIOUS TENANTS BY APPOINTMENT ONLY. AVAILABILITY AND RATE ARE UPDATED DAILY.
ONLINE APPLICATION AND PROOF OF INCOME TO APPLY.

NO PETS AND SUBLEASE PLS. SECURITY DEPOSIT $3,000. UNIT AVAILABLE FOR MOVE IN NOW.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/292797
Property Id 292797

No Pets Allowed

(RLNE5828160)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 392 Don Jose Way have any available units?
392 Don Jose Way has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in San Jose, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Jose Rent Report.
What amenities does 392 Don Jose Way have?
Some of 392 Don Jose Way's amenities include in unit laundry, granite counters, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 392 Don Jose Way currently offering any rent specials?
392 Don Jose Way isn't currently offering any rent specials.
Is 392 Don Jose Way pet-friendly?
No, 392 Don Jose Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Jose.
Does 392 Don Jose Way offer parking?
Yes, 392 Don Jose Way does offer parking.
Does 392 Don Jose Way have units with washers and dryers?
Yes, 392 Don Jose Way offers units with in unit laundry.
Does 392 Don Jose Way have a pool?
No, 392 Don Jose Way does not have a pool.
Does 392 Don Jose Way have accessible units?
No, 392 Don Jose Way does not have accessible units.
Does 392 Don Jose Way have units with dishwashers?
Yes, 392 Don Jose Way has units with dishwashers.
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