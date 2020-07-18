All apartments in San Jose
Find more places like 2307 Valerie Ct.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Jose, CA
/
2307 Valerie Ct
Last updated July 10 2020 at 5:30 PM

2307 Valerie Ct

2307 Valerie Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Jose
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all

Location

2307 Valerie Court, San Jose, CA 95008
San Tomas Aquinos

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
pet friendly
garage
air conditioning
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
3BD/2BA Campbell Home w/ Solar - Available July 3rd! - IF YOU ARE INTERESTED APPLY ASAP AT WWW.RENTNORCAL.COM. FIRST COME, FIRST SERVE!

WE WILL ONLY SHOW THE PROPERTY TO PEOPLE WHO SUBMIT APPLICATIONS FOR THERE ENTIRE GROUP WHILE THE PROPERTY IS OCCUPIED. IF YOU DO NOT WANT TO PROCEED WITH THE PROPERTY AFTER YOU SEE IT IN PERSON, LET THE PROPERTY MANAGER KNOW AND WE CAN REFUND YOUR APPLICATION FEES.

Available July 3rd!

House has Solar!

New Carpet
AC and Central Heat
Nice backyard with wood deck/patio area
Washer/Dryer hook ups
2 car attached garage
Gardener included

Tenants cover water, garbage, gas, electricity.

A cat or small dog is possible upon approval.

One year lease to start.

(RLNE5899320)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2307 Valerie Ct have any available units?
2307 Valerie Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Jose, CA.
How much is rent in San Jose, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Jose Rent Report.
What amenities does 2307 Valerie Ct have?
Some of 2307 Valerie Ct's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2307 Valerie Ct currently offering any rent specials?
2307 Valerie Ct is not currently offering any rent specials.
Is 2307 Valerie Ct pet-friendly?
Yes, 2307 Valerie Ct is pet friendly.
Does 2307 Valerie Ct offer parking?
Yes, 2307 Valerie Ct offers parking.
Does 2307 Valerie Ct have units with washers and dryers?
No, 2307 Valerie Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 2307 Valerie Ct have a pool?
No, 2307 Valerie Ct does not have a pool.
Does 2307 Valerie Ct have accessible units?
No, 2307 Valerie Ct does not have accessible units.
Does 2307 Valerie Ct have units with dishwashers?
No, 2307 Valerie Ct does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
The Best & Worst Cities for Dating 2019
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Aviara
2388 Madden Ave
San Jose, CA 95116
Terra House Apartments
4501 Snell Ave
San Jose, CA 95136
Village of Taxco
1324 S Winchester Blvd
San Jose, CA 95128
Cherrywood Apartments
4951 Cherry Ave
San Jose, CA 95118
Woodland Meadow
1600 Whitewood Dr
San Jose, CA 95131
Avana San Jose
995 Tully Rd
San Jose, CA 95122
The Verdant
3700 Casa Verde St
San Jose, CA 95134
Sparq
5 East Reed Street
San Jose, CA 95112

Similar Pages

San Jose 1 BedroomsSan Jose 2 Bedrooms
San Jose Apartments with ParkingSan Jose Dog Friendly Apartments
San Jose Studio ApartmentsSonoma County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

San Francisco, CAOakland, CAFremont, CASunnyvale, CA
Santa Clara, CAConcord, CAHayward, CAMountain View, CA
San Mateo, CABerkeley, CAWalnut Creek, CARedwood City, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown San JoseWillow GlenBlossom Valley
ParkviewLoma LindaRenaissance
BlackfordRiver Oaks

Apartments Near Colleges

San Jose City CollegeSan Jose State University
California College of the ArtsUniversity of California-Hastings College of Law
California State University-East Bay