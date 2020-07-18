2307 Valerie Ct

Amenities
3BD/2BA Campbell Home w/ Solar - Available July 3rd! - IF YOU ARE INTERESTED APPLY ASAP AT WWW.RENTNORCAL.COM. FIRST COME, FIRST SERVE!
WE WILL ONLY SHOW THE PROPERTY TO PEOPLE WHO SUBMIT APPLICATIONS FOR THERE ENTIRE GROUP WHILE THE PROPERTY IS OCCUPIED. IF YOU DO NOT WANT TO PROCEED WITH THE PROPERTY AFTER YOU SEE IT IN PERSON, LET THE PROPERTY MANAGER KNOW AND WE CAN REFUND YOUR APPLICATION FEES.
Available July 3rd!
House has Solar!
New Carpet
AC and Central Heat
Nice backyard with wood deck/patio area
Washer/Dryer hook ups
2 car attached garage
Gardener included
Tenants cover water, garbage, gas, electricity.
A cat or small dog is possible upon approval.
One year lease to start.
(RLNE5899320)