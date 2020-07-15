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San Diego, CA
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3761 EAGLE ST
Last updated January 14 2020 at 9:47 PM

3761 EAGLE ST

3761 Eagle Street · No Longer Available
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Location

3761 Eagle Street, San Diego, CA 92103
Hillcrest

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
pet friendly
garage
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
w/d hookup
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
3761 EAGLE ST Available 01/19/20 MISSION HILLS BEAUTY/ QUIET STREET/CANYON VIEW - BEAUTIFUL MISSION HILLS HOME, QUIET CUL DE SAC STREET. 3 BEDROOM 2 BATH. LARGE MASTER BEDROOM WITH 2 MASTER CLOSETS. LIVING ROOM FIREPLACE. WOOD DECK WITH CANYON VIEW. LAUNDRY HOOK UP IN GARAGE. GARDENER AND PEST CONTROL INCLUDED IN RENT.

TENANT PAYS ALL UTILITIES
PETS MAYBE CONSIDERED WITH EXTRA DEPOSIT.

RENTAL CRITERIA

GOOD CREDIT
VERIFIABLE INCOME 3X MONTHLY RENT
EXCELLENT RENTAL REFERENCES
One year lease

PRIDE PROPERTY MANAGEMENT
619 631-7310

(RLNE2166997)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3761 EAGLE ST have any available units?
3761 EAGLE ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 3761 EAGLE ST have?
Some of 3761 EAGLE ST's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3761 EAGLE ST currently offering any rent specials?
3761 EAGLE ST is not currently offering any rent specials.
Is 3761 EAGLE ST pet-friendly?
Yes, 3761 EAGLE ST is pet friendly.
Does 3761 EAGLE ST offer parking?
Yes, 3761 EAGLE ST offers parking.
Does 3761 EAGLE ST have units with washers and dryers?
No, 3761 EAGLE ST does not offer units with in unit laundry.
Does 3761 EAGLE ST have a pool?
No, 3761 EAGLE ST does not have a pool.
Does 3761 EAGLE ST have accessible units?
No, 3761 EAGLE ST does not have accessible units.
Does 3761 EAGLE ST have units with dishwashers?
No, 3761 EAGLE ST does not have units with dishwashers.
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