Amenities
3761 EAGLE ST Available 01/19/20 MISSION HILLS BEAUTY/ QUIET STREET/CANYON VIEW - BEAUTIFUL MISSION HILLS HOME, QUIET CUL DE SAC STREET. 3 BEDROOM 2 BATH. LARGE MASTER BEDROOM WITH 2 MASTER CLOSETS. LIVING ROOM FIREPLACE. WOOD DECK WITH CANYON VIEW. LAUNDRY HOOK UP IN GARAGE. GARDENER AND PEST CONTROL INCLUDED IN RENT.
TENANT PAYS ALL UTILITIES
PETS MAYBE CONSIDERED WITH EXTRA DEPOSIT.
RENTAL CRITERIA
GOOD CREDIT
VERIFIABLE INCOME 3X MONTHLY RENT
EXCELLENT RENTAL REFERENCES
One year lease
PRIDE PROPERTY MANAGEMENT
619 631-7310
(RLNE2166997)