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San Clemente, CA
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1522 Via Tulipan
Last updated August 3 2019 at 8:00 PM

1522 Via Tulipan

1522 via Tulipan · No Longer Available
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Location

1522 via Tulipan, San Clemente, CA 92673
Forster Ranch

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1522 Via Tulipan have any available units?
1522 Via Tulipan doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Clemente, CA.
What amenities does 1522 Via Tulipan have?
Some of 1522 Via Tulipan's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1522 Via Tulipan currently offering any rent specials?
1522 Via Tulipan is not currently offering any rent specials.
Is 1522 Via Tulipan pet-friendly?
No, 1522 Via Tulipan is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Clemente.
Does 1522 Via Tulipan offer parking?
Yes, 1522 Via Tulipan offers parking.
Does 1522 Via Tulipan have units with washers and dryers?
No, 1522 Via Tulipan does not offer units with in unit laundry.
Does 1522 Via Tulipan have a pool?
No, 1522 Via Tulipan does not have a pool.
Does 1522 Via Tulipan have accessible units?
No, 1522 Via Tulipan does not have accessible units.
Does 1522 Via Tulipan have units with dishwashers?
Yes, 1522 Via Tulipan has units with dishwashers.
Does 1522 Via Tulipan have units with air conditioning?
Yes, 1522 Via Tulipan has units with air conditioning.
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