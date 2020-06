1315 N. Summit Ave

Amenities

Single story, 2 bed/1 bath apartment in Pasadena, CA. Close to the Rose Bowl. It is a gated property that includes inside parking for 1 vehicle. If you send us a message, please check your Junk/Spam folder for our response.



Se Habla Espanol:

Apartamento de 2 recamaras y 1 bano de renta en Pasadena, CA. Propiedad cerrada con estacionamineto interior para un carro.

Si nos enva un mensaje, revise su carpeta de correo no deseado / spam para ver nuestra respuesta.

Property Id 113794



No Pets Allowed



