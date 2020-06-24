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650 Rose Ave
Last updated March 24 2019 at 10:06 AM

650 Rose Ave

650 Rose Avenue · No Longer Available
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Location

650 Rose Avenue, Los Angeles, CA 90291
Venice

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
Available 04/01/19 Rose Ave Townhouse, South of Lincoln - Property Id: 103779

HIGH CEILINGS, HARDWOOD FLOORS, A PRIVATE ROOFTOP DECK, BALCONY, FIREPLACE, STAINLESS STEEL APPLIANCES, PANTRY/LAUNDRY ROOM, SKYLIGHTS, EACH BEDROOM HAS IT'S OWN BATH PLUS A POWDER ROOM IN LIVING AREA. THERE ARE 2 PARKING SPACES AND ONLY THREE OTHER UNITS IN THE BUILDING. THE PROPERTY IS SOUTH OF LINCOLN, A BLOCK FROM GROUNDWORKS FOR YOUR MORNING COFFEE AND WALK TO WHOLE FOODS, MAIN ST, AND THE BEACH! GREAT UNIT, GREAT AREA.NO SIGN ON PROPERTY.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/103779
Property Id 103779

No Dogs Allowed

(RLNE4752160)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 650 Rose Ave have any available units?
650 Rose Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 650 Rose Ave have?
Some of 650 Rose Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 650 Rose Ave currently offering any rent specials?
650 Rose Ave is not currently offering any rent specials.
Is 650 Rose Ave pet-friendly?
No, 650 Rose Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 650 Rose Ave offer parking?
Yes, 650 Rose Ave offers parking.
Does 650 Rose Ave have units with washers and dryers?
Yes, 650 Rose Ave offers units with in unit laundry.
Does 650 Rose Ave have a pool?
No, 650 Rose Ave does not have a pool.
Does 650 Rose Ave have accessible units?
No, 650 Rose Ave does not have accessible units.
Does 650 Rose Ave have units with dishwashers?
Yes, 650 Rose Ave has units with dishwashers.
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