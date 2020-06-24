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6016 Fulcher Avenue
Last updated March 16 2019 at 1:50 AM

6016 Fulcher Avenue

6016 N Fulcher Ave · No Longer Available
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Location

6016 N Fulcher Ave, Los Angeles, CA 91606
North Hollywood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6016 Fulcher Avenue have any available units?
6016 Fulcher Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6016 Fulcher Avenue have?
Some of 6016 Fulcher Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6016 Fulcher Avenue currently offering any rent specials?
6016 Fulcher Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6016 Fulcher Avenue pet-friendly?
No, 6016 Fulcher Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6016 Fulcher Avenue offer parking?
Yes, 6016 Fulcher Avenue offers parking.
Does 6016 Fulcher Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 6016 Fulcher Avenue offers units with in unit laundry.
Does 6016 Fulcher Avenue have a pool?
No, 6016 Fulcher Avenue does not have a pool.
Does 6016 Fulcher Avenue have accessible units?
No, 6016 Fulcher Avenue does not have accessible units.
Does 6016 Fulcher Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6016 Fulcher Avenue has units with dishwashers.
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Rent Calculator
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