All apartments in Los Angeles
Find more places like 5816 Etiwanda Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
5816 Etiwanda Avenue
Last updated June 12 2020 at 6:25 AM

5816 Etiwanda Avenue

5816 Etiwanda Avenue · (818) 208-7772
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Tarzana
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

5816 Etiwanda Avenue, Los Angeles, CA 91356
Tarzana

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$2,950

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1878 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
TARZANA TOWNHOUSE 3BD/3BA-3-CAR GARAGE-BONUS ROOM-POOL-1,878-SFT Only 7 Units in the complex. *VERY SPACIOUS
3BD 3BA TOWNHOUSE WITH ATTACHED 3-CAR GARAGE (WITH EXTRA SPACE) -LARGE PATIO-FRESHLY PAINTED AND
REMODELED. *HARDWOOD FLOORS *CENTRAL AIR/HEAT *MAIN LEVEL: LARGE KITCHEN, LIVING ROOM WITH FIREPLACE AND
SEPARATE DINING ROOM AND GUEST BATHROOM. *3 BEDROOMS-MASTER BEDROOM (LARGE WALK-IN CLOSET, FIREPLACE
)+BATH AND TWO BEDROOMS+BATH (UPSTAIRS). *BONUS ROOM( DOWNSTAIRS), LAUNDRY AREA IN THE GARAGE. *LOTS OF
CLOSET & STORAGE SPACE! THE UNIT IS VERY LARGE, BRIGHT, FRESHLY PAINTED AND REMODELED. *WASHER AND DRYER,
REFRIGERATOR, DISHWASHER ARE INCLUDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5816 Etiwanda Avenue have any available units?
5816 Etiwanda Avenue has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5816 Etiwanda Avenue have?
Some of 5816 Etiwanda Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5816 Etiwanda Avenue currently offering any rent specials?
5816 Etiwanda Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 5816 Etiwanda Avenue pet-friendly?
No, 5816 Etiwanda Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 5816 Etiwanda Avenue offer parking?
Yes, 5816 Etiwanda Avenue does offer parking.
Does 5816 Etiwanda Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 5816 Etiwanda Avenue offers units with in unit laundry.
Does 5816 Etiwanda Avenue have a pool?
Yes, 5816 Etiwanda Avenue has a pool.
Does 5816 Etiwanda Avenue have accessible units?
No, 5816 Etiwanda Avenue does not have accessible units.
Does 5816 Etiwanda Avenue have units with dishwashers?
Yes, 5816 Etiwanda Avenue has units with dishwashers.
Have a question for 5816 Etiwanda Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Chatsworth Pointe
8900 Topanga Canyon Blvd
Los Angeles, CA 91304
Sunset Barrington Gardens
233 S Barrington Ave
Los Angeles, CA 90049
NoVa Townhomes
8761 De Soto Avenue
Los Angeles, CA 91304
6434-38 Shirley Ave
6434 Shirley Avenue
Los Angeles, CA 91335
1000 Grand by Windsor
1000 S Grand Ave
Los Angeles, CA 90015
5015 Clinton Apartments
5015 Clinton Street
Los Angeles, CA 90004
Desmond at Wilshire
5520 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90036
Brownstone Lofts
1168 W Bellevue Ave
Los Angeles, CA 90012

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity