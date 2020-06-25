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548 CRESTLINE Drive
Last updated August 2 2019 at 3:40 AM

548 CRESTLINE Drive

548 Crestline Drive · No Longer Available
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Location

548 Crestline Drive, Los Angeles, CA 90049
Brentwood

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 548 CRESTLINE Drive have any available units?
548 CRESTLINE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 548 CRESTLINE Drive have?
Some of 548 CRESTLINE Drive's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 548 CRESTLINE Drive currently offering any rent specials?
548 CRESTLINE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 548 CRESTLINE Drive pet-friendly?
No, 548 CRESTLINE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 548 CRESTLINE Drive offer parking?
Yes, 548 CRESTLINE Drive offers parking.
Does 548 CRESTLINE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 548 CRESTLINE Drive offers units with in unit laundry.
Does 548 CRESTLINE Drive have a pool?
Yes, 548 CRESTLINE Drive has a pool.
Does 548 CRESTLINE Drive have accessible units?
No, 548 CRESTLINE Drive does not have accessible units.
Does 548 CRESTLINE Drive have units with dishwashers?
Yes, 548 CRESTLINE Drive has units with dishwashers.
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