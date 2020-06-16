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5115 KESTER Avenue
Last updated May 29 2020 at 11:31 AM

5115 KESTER Avenue

5115 Kester Avenue · (818) 522-2659
COVID-19 Update
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Location

5115 Kester Avenue, Los Angeles, CA 91403
Sherman Oaks

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 305 · Avail. now

$1,600

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 1435 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
parking
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
accessible
clubhouse
elevator
parking
pool
hot tub
THE VIEW, THE VIEW, DID I MENTION THE VIEW?? THIS HAS IT ALL, FULLY FURNISHED 2 BD + 2 BA TOP FLOOR END UNIT LOCATION, ONLY THE ONE MASTER BEDROOM AND ITS OWN FULL BATH IS OFFERED - THE OTHER BEDROOM IS LEASED - ONE LEVEL AND VERY LIGHT AND BRIGHT** ONLY 1 COMMON WALL ** EASY ACCESS VIA ELEVATOR ** GREAT KITCHEN, GRANITE COUNTER TOPS LIGHT COLORED CABINETS AND A BREAKFAST NOOK ** LARGE OPEN LIVING ROOM WITH FIREPLACE** DINING AREA OPENS TO GENEROUS SIZED BALCONY** WIDE PLANK LIGHT WOOD FLOOR COVERING IN THE LIVING AREA AND A OFF WHITE CARPETING IN THE BEDROOM AREA** MASTER SUITE INCLUDES A HUGE WALK IN CLOSET ** LAUNDRY IS IN THE UNIT**HOME IS FULLY FURNISHED** PARKING IS GATED OFFERING TANDEM PARKING THAT IS SHARED WITH THE OTHER TENANT** COMPLEX HAS A RECREATION ROOM, SPA, A SUNNY POOL, A LARGE GRASSY AREA AND SOME VERY MATURE TREES** THIS IS THE GREAT "GET AWAY FROM IT ALL" PLACE TO BE** GIVE ME A CALL AND IT WOULD BE A PLEASURE TO ESCORT YOU INTO THIS TERRIFIC SPOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5115 KESTER Avenue have any available units?
5115 KESTER Avenue has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5115 KESTER Avenue have?
Some of 5115 KESTER Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5115 KESTER Avenue currently offering any rent specials?
5115 KESTER Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 5115 KESTER Avenue pet-friendly?
No, 5115 KESTER Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 5115 KESTER Avenue offer parking?
Yes, 5115 KESTER Avenue does offer parking.
Does 5115 KESTER Avenue have units with washers and dryers?
No, 5115 KESTER Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 5115 KESTER Avenue have a pool?
Yes, 5115 KESTER Avenue has a pool.
Does 5115 KESTER Avenue have accessible units?
Yes, 5115 KESTER Avenue has accessible units.
Does 5115 KESTER Avenue have units with dishwashers?
No, 5115 KESTER Avenue does not have units with dishwashers.
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