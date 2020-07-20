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4117 11TH Avenue
Last updated April 23 2019 at 9:43 AM

4117 11TH Avenue

4117 11th Avenue · No Longer Available
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Location

4117 11th Avenue, Los Angeles, CA 90008
Congress West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4117 11TH Avenue have any available units?
4117 11TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4117 11TH Avenue have?
Some of 4117 11TH Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4117 11TH Avenue currently offering any rent specials?
4117 11TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4117 11TH Avenue pet-friendly?
No, 4117 11TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4117 11TH Avenue offer parking?
Yes, 4117 11TH Avenue offers parking.
Does 4117 11TH Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 4117 11TH Avenue offers units with in unit laundry.
Does 4117 11TH Avenue have a pool?
No, 4117 11TH Avenue does not have a pool.
Does 4117 11TH Avenue have accessible units?
No, 4117 11TH Avenue does not have accessible units.
Does 4117 11TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4117 11TH Avenue has units with dishwashers.
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