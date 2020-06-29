All apartments in Los Angeles
Find more places like 2937 Gracia.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
2937 Gracia
Last updated March 6 2020 at 4:03 PM

2937 Gracia

2937 Gracia Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Atwater Village
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2937 Gracia Street, Los Angeles, CA 90039
Atwater Village

Amenities

in unit laundry
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
yoga
RENOVATED ATWATER SOUTH FACING BUNGALOW WITH YARD - ** ASK NOAM AVOUT MOVE-IN SPECIALS!

WALK TO ALL THINGS ATWATER!! TACOS VILLA CARONA, CLUB TEE GEE, THE GRIFFIN, YOGA, CUTE SHOPS, Al ACQUA, THANK YOU FOR COMING.. WAY TOO MANY THINGS TO LIST!!

*BRAND NEW EVERYTHING!

*WASHER DRYER!!

*NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES!!

*FUNKY TILED FLOORING!!

*NEW GRANITE COUNTERTOPS!!

* GORGEOUS BATHROOM WITH RAIN SHOWER HEAD!!!

* SOUTH FACING!! AMAZING LIGHT!

* USE EXTRA ROOM AS A BEDROOM OR OFFICE!!

* PRIVATE GARAGE!!

* WOOF I'M OUT OF BREATH... THIS NEEDS TO BE SEEN!

* NO PETS SORRY

** TEXT NOAM @ 213-220-9509 TO SCHEDULE A TOUR!!

No Pets Allowed

(RLNE5523428)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2937 Gracia have any available units?
2937 Gracia doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2937 Gracia have?
Some of 2937 Gracia's amenities include in unit laundry, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2937 Gracia currently offering any rent specials?
2937 Gracia is not currently offering any rent specials.
Is 2937 Gracia pet-friendly?
Yes, 2937 Gracia is pet friendly.
Does 2937 Gracia offer parking?
Yes, 2937 Gracia offers parking.
Does 2937 Gracia have units with washers and dryers?
Yes, 2937 Gracia offers units with in unit laundry.
Does 2937 Gracia have a pool?
No, 2937 Gracia does not have a pool.
Does 2937 Gracia have accessible units?
No, 2937 Gracia does not have accessible units.
Does 2937 Gracia have units with dishwashers?
No, 2937 Gracia does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
13 Places to Get Free Moving Boxes
Best Cities for Families 2019
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
Best Cities for Pets 2019
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Lofts at NoHo Commons
11136 Chandler Blvd
Los Angeles, CA 91601
Astoria Mountain View
14067 W Astoria St
Los Angeles, CA 91342
Alina
700 West 9th Street
Los Angeles, CA 90015
717 Olympic
717 W Olympic Blvd
Los Angeles, CA 90015
Cobalt
10601 Washington Blvd
Los Angeles, CA 90232
The Mansfield at Miracle Mile
5100 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90036
Venice
2432 Penmar Avenue
Los Angeles, CA 90291
Brownstone Lofts
1168 W Bellevue Ave
Los Angeles, CA 90012

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College