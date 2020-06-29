2937 Gracia

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RENOVATED ATWATER SOUTH FACING BUNGALOW WITH YARD - ** ASK NOAM AVOUT MOVE-IN SPECIALS!
WALK TO ALL THINGS ATWATER!! TACOS VILLA CARONA, CLUB TEE GEE, THE GRIFFIN, YOGA, CUTE SHOPS, Al ACQUA, THANK YOU FOR COMING.. WAY TOO MANY THINGS TO LIST!!
*BRAND NEW EVERYTHING!
*WASHER DRYER!!
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*FUNKY TILED FLOORING!!
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* SOUTH FACING!! AMAZING LIGHT!
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* WOOF I'M OUT OF BREATH... THIS NEEDS TO BE SEEN!
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No Pets Allowed
(RLNE5523428)