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258 BARLOCK Avenue
Last updated June 11 2019 at 2:24 AM

258 BARLOCK Avenue

258 Barlock Avenue · No Longer Available
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Location

258 Barlock Avenue, Los Angeles, CA 90049
Westwood

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 258 BARLOCK Avenue have any available units?
258 BARLOCK Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 258 BARLOCK Avenue have?
Some of 258 BARLOCK Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 258 BARLOCK Avenue currently offering any rent specials?
258 BARLOCK Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 258 BARLOCK Avenue pet-friendly?
No, 258 BARLOCK Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 258 BARLOCK Avenue offer parking?
Yes, 258 BARLOCK Avenue offers parking.
Does 258 BARLOCK Avenue have units with washers and dryers?
No, 258 BARLOCK Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 258 BARLOCK Avenue have a pool?
No, 258 BARLOCK Avenue does not have a pool.
Does 258 BARLOCK Avenue have accessible units?
No, 258 BARLOCK Avenue does not have accessible units.
Does 258 BARLOCK Avenue have units with dishwashers?
Yes, 258 BARLOCK Avenue has units with dishwashers.
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