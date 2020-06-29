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1947 Mount Shasta Drive
Last updated April 7 2020 at 1:58 PM

1947 Mount Shasta Drive

1947 Mount Shasta Drive · No Longer Available
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Location

1947 Mount Shasta Drive, Los Angeles, CA 90732
Northwest San Pedro

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
fireplace
oven
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
tennis court
UPDATED AND SPACIOUS END UNIT IN A PEACEFUL SECTION OF THE GARDENS. EASY WALK TO THE COMMUNITY POOL AND TENNIS COURTS. WALKING DISTANCE TO WESTERN AVENUE SHOPS, RESTAURANTS AND LOCAL PARKLAND. MODERN STYLE KITCHEN WITH ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDED. THIS HOME FEATURES A LIVING ROOM WITH A COSY FIREPLACE, PLANTATION SHUTTERS AND OPEN LAYOUT TO THE DINING ROOM AND THE KITCHEN, WITH DIRECT ACCESS TO A PRIVATE OUTDOOR PATIO AND TWO CAR OVERSIZED DETACHED GARAGE. TWO LARGE BEDROOMS UPSTAIRS WITH EN SUITE BATHROOMS. THIS LIGHT FILLED END UNIT WITH MANY WINDOWS HAS BEEN WELL MAINTAINED. THERE IS A BRICK PATIO FOR OUTSIDE ENTERTAINING. PLEASE NO SMOKERS OR PETS. COMMUNITY HOA, GARDENER AND TRASH ARE INCLUDED IN THE LEASE PRICE. AVAILABLE JANUARY 2020

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1947 Mount Shasta Drive have any available units?
1947 Mount Shasta Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1947 Mount Shasta Drive have?
Some of 1947 Mount Shasta Drive's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1947 Mount Shasta Drive currently offering any rent specials?
1947 Mount Shasta Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1947 Mount Shasta Drive pet-friendly?
Yes, 1947 Mount Shasta Drive is pet friendly.
Does 1947 Mount Shasta Drive offer parking?
Yes, 1947 Mount Shasta Drive offers parking.
Does 1947 Mount Shasta Drive have units with washers and dryers?
No, 1947 Mount Shasta Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1947 Mount Shasta Drive have a pool?
Yes, 1947 Mount Shasta Drive has a pool.
Does 1947 Mount Shasta Drive have accessible units?
No, 1947 Mount Shasta Drive does not have accessible units.
Does 1947 Mount Shasta Drive have units with dishwashers?
No, 1947 Mount Shasta Drive does not have units with dishwashers.
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