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1940 North HIGHLAND Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1940 North HIGHLAND Avenue

1940 N Highland Ave · No Longer Available
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Location

1940 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068
Hollywood Hills

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
gym
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1940 North HIGHLAND Avenue have any available units?
1940 North HIGHLAND Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1940 North HIGHLAND Avenue have?
Some of 1940 North HIGHLAND Avenue's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1940 North HIGHLAND Avenue currently offering any rent specials?
1940 North HIGHLAND Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1940 North HIGHLAND Avenue pet-friendly?
No, 1940 North HIGHLAND Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1940 North HIGHLAND Avenue offer parking?
Yes, 1940 North HIGHLAND Avenue offers parking.
Does 1940 North HIGHLAND Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1940 North HIGHLAND Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1940 North HIGHLAND Avenue have a pool?
Yes, 1940 North HIGHLAND Avenue has a pool.
Does 1940 North HIGHLAND Avenue have accessible units?
No, 1940 North HIGHLAND Avenue does not have accessible units.
Does 1940 North HIGHLAND Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1940 North HIGHLAND Avenue has units with dishwashers.
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