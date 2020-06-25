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19265 Castlebay Lane
Last updated January 10 2020 at 12:01 AM

19265 Castlebay Lane

19265 Castlebay Lane · No Longer Available
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Location

19265 Castlebay Lane, Los Angeles, CA 91326
Porter Ranch

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19265 Castlebay Lane have any available units?
19265 Castlebay Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 19265 Castlebay Lane have?
Some of 19265 Castlebay Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19265 Castlebay Lane currently offering any rent specials?
19265 Castlebay Lane is not currently offering any rent specials.
Is 19265 Castlebay Lane pet-friendly?
No, 19265 Castlebay Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 19265 Castlebay Lane offer parking?
No, 19265 Castlebay Lane does not offer parking.
Does 19265 Castlebay Lane have units with washers and dryers?
No, 19265 Castlebay Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 19265 Castlebay Lane have a pool?
No, 19265 Castlebay Lane does not have a pool.
Does 19265 Castlebay Lane have accessible units?
No, 19265 Castlebay Lane does not have accessible units.
Does 19265 Castlebay Lane have units with dishwashers?
No, 19265 Castlebay Lane does not have units with dishwashers.
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