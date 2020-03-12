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19110 Merion Drive
Last updated October 21 2019 at 3:15 PM

19110 Merion Drive

19110 Merion Drive · No Longer Available
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Location

19110 Merion Drive, Los Angeles, CA 91326
Porter Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19110 Merion Drive have any available units?
19110 Merion Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 19110 Merion Drive have?
Some of 19110 Merion Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19110 Merion Drive currently offering any rent specials?
19110 Merion Drive is not currently offering any rent specials.
Is 19110 Merion Drive pet-friendly?
No, 19110 Merion Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 19110 Merion Drive offer parking?
Yes, 19110 Merion Drive offers parking.
Does 19110 Merion Drive have units with washers and dryers?
No, 19110 Merion Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 19110 Merion Drive have a pool?
Yes, 19110 Merion Drive has a pool.
Does 19110 Merion Drive have accessible units?
No, 19110 Merion Drive does not have accessible units.
Does 19110 Merion Drive have units with dishwashers?
No, 19110 Merion Drive does not have units with dishwashers.
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