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17527 ludlow
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17527 ludlow

17527 W Ludlow St · No Longer Available
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Location

17527 W Ludlow St, Los Angeles, CA 91344
Granada Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
new construction
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17527 ludlow have any available units?
17527 ludlow doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
Is 17527 ludlow currently offering any rent specials?
17527 ludlow is not currently offering any rent specials.
Is 17527 ludlow pet-friendly?
No, 17527 ludlow is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 17527 ludlow offer parking?
No, 17527 ludlow does not offer parking.
Does 17527 ludlow have units with washers and dryers?
Yes, 17527 ludlow offers units with in unit laundry.
Does 17527 ludlow have a pool?
No, 17527 ludlow does not have a pool.
Does 17527 ludlow have accessible units?
No, 17527 ludlow does not have accessible units.
Does 17527 ludlow have units with dishwashers?
No, 17527 ludlow does not have units with dishwashers.
Does 17527 ludlow have units with air conditioning?
No, 17527 ludlow does not have units with air conditioning.
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