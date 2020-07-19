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Los Angeles, CA
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1691 261st Street
Last updated April 5 2019 at 2:07 AM

1691 261st Street

1691 261st Street · No Longer Available
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Location

1691 261st Street, Los Angeles, CA 90710
Harbor City

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
WELCOME TO THIS BEAUTIFUL REMODELED HARBOR CITY CONDO LOCATED IN A SMALL 4 UNIT COMPLEX. THIS SPACIOUS HOME FEATURES A TASTEFULLY REMODELED KITCHEN WITH QUARTZ COUNTERS AND GLASS TILE BACK SPLASH TILE FLOORING AND STAINLES STEEL APPLIACES AND WASHER AND DRYER ALL INCLUDED. BOTH BEDROOMS ARE OVER SIZED, MASTER WITH ADJOINING BATH AND NEW DUEL PANE WINDOWS THROUGHOUT THE UNIT. THE HALL BATH HAS ALSO BEEN UPDATED. THIS HOME IS CONVENIETLY LOCATED CLOSE TO SHOPPING AND ENTERTAINMENT, TRADERS JOE'S AND WHOLE FOODS MARKET. SMALL PET OK
***NO SHOWINGS UNTIL DECEMBER 31.***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1691 261st Street have any available units?
1691 261st Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1691 261st Street have?
Some of 1691 261st Street's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1691 261st Street currently offering any rent specials?
1691 261st Street is not currently offering any rent specials.
Is 1691 261st Street pet-friendly?
Yes, 1691 261st Street is pet friendly.
Does 1691 261st Street offer parking?
No, 1691 261st Street does not offer parking.
Does 1691 261st Street have units with washers and dryers?
Yes, 1691 261st Street offers units with in unit laundry.
Does 1691 261st Street have a pool?
No, 1691 261st Street does not have a pool.
Does 1691 261st Street have accessible units?
No, 1691 261st Street does not have accessible units.
Does 1691 261st Street have units with dishwashers?
Yes, 1691 261st Street has units with dishwashers.
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