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Los Angeles, CA
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1237 W 84th St
Last updated April 24 2020 at 10:31 AM

1237 W 84th St

1237 West 84th Street · No Longer Available
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Location

1237 West 84th Street, Los Angeles, CA 90044
Congress Southwest

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
BEAUTIFUL 3/2 SPANISH CHARMER HOME - Property Id: 219138

BEAUTIFULLY REMODELED HOME THAT HAS AN INVITING PORCH. WELCOMES YOU TO A COZY LIVING ROOM BOASTING ORIGINAL WOOD BAY WINDOWS AND A DECORATIVE FIREPLACE. REAL WOOD FLOORS HAVE BEEN REFINISHED TO THEIR ORIGINAL CHARM. OPEN FLOOR PLAN TO KITCHEN. CREAM SHAKER CABINETS WITH TILE BACK SPLASH. LAUNDRY ACCESS IN HALLWAY, WITH WASHER AND DRYER HOOK-UP. ALL BEDROOMS HAVE NEW MIRROR CLOSET DOORS AND NEW WINDOW BLINDS. MASTER BEDROOM HAS PRIVATE BATHROOM & WALK-IN CLOSET. FRESHLY PAINTED. NEWLY INSTALLED WATER FILTRATION SYSTEM! SO YOU HAVE CLEAN FRESH WATER AND CAN EVEN DRINK WATER RIGHT FROM THE FAUCET! LOCATED ON A QUIET STREET AND READY TO OCCUPY! THIS IS A FRONT HOUSE WHICH CONTAINS A SECOND UNIT IN THE BACK THAT IS CURRENTLY OCCUPIED. CLOSE TO 105, 110, 710 AND 405 FREEWAYS.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/219138
Property Id 219138

No Pets Allowed

(RLNE5526782)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1237 W 84th St have any available units?
1237 W 84th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1237 W 84th St have?
Some of 1237 W 84th St's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1237 W 84th St currently offering any rent specials?
1237 W 84th St is not currently offering any rent specials.
Is 1237 W 84th St pet-friendly?
No, 1237 W 84th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1237 W 84th St offer parking?
No, 1237 W 84th St does not offer parking.
Does 1237 W 84th St have units with washers and dryers?
No, 1237 W 84th St does not offer units with in unit laundry.
Does 1237 W 84th St have a pool?
No, 1237 W 84th St does not have a pool.
Does 1237 W 84th St have accessible units?
No, 1237 W 84th St does not have accessible units.
Does 1237 W 84th St have units with dishwashers?
Yes, 1237 W 84th St has units with dishwashers.
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