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Los Angeles, CA
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115 St Andrews Pl Unit: 2
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

115 St Andrews Pl Unit: 2

115 North Saint Andrew's Place · No Longer Available
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Location

115 North Saint Andrew's Place, Los Angeles, CA 90004
Greater Wilshire

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 115 St Andrews Pl Unit: 2 have any available units?
115 St Andrews Pl Unit: 2 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 115 St Andrews Pl Unit: 2 have?
Some of 115 St Andrews Pl Unit: 2's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 115 St Andrews Pl Unit: 2 currently offering any rent specials?
115 St Andrews Pl Unit: 2 is not currently offering any rent specials.
Is 115 St Andrews Pl Unit: 2 pet-friendly?
Yes, 115 St Andrews Pl Unit: 2 is pet friendly.
Does 115 St Andrews Pl Unit: 2 offer parking?
Yes, 115 St Andrews Pl Unit: 2 offers parking.
Does 115 St Andrews Pl Unit: 2 have units with washers and dryers?
Yes, 115 St Andrews Pl Unit: 2 offers units with in unit laundry.
Does 115 St Andrews Pl Unit: 2 have a pool?
No, 115 St Andrews Pl Unit: 2 does not have a pool.
Does 115 St Andrews Pl Unit: 2 have accessible units?
No, 115 St Andrews Pl Unit: 2 does not have accessible units.
Does 115 St Andrews Pl Unit: 2 have units with dishwashers?
Yes, 115 St Andrews Pl Unit: 2 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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