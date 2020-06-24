11474 Ghiberti Way

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COMMUNITY IS GATED AND OFFERS POOL/SPA/BBQ. NEARBY RESTAURANTS AND SHOPPING MAKES THIS AN IDEAL LOCATION , K-8 PORTER RANCH COMMUNITY SCHOOL. THE VINEYARD SHOPPING CENTER COMING SOON. HURRY FOR THIS ONE!