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11474 Ghiberti Way
Last updated May 16 2020 at 5:45 AM

11474 Ghiberti Way

11474 Ghiberti Way · No Longer Available
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Location

11474 Ghiberti Way, Los Angeles, CA 91326
Porter Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11474 Ghiberti Way have any available units?
11474 Ghiberti Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11474 Ghiberti Way have?
Some of 11474 Ghiberti Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11474 Ghiberti Way currently offering any rent specials?
11474 Ghiberti Way is not currently offering any rent specials.
Is 11474 Ghiberti Way pet-friendly?
No, 11474 Ghiberti Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11474 Ghiberti Way offer parking?
Yes, 11474 Ghiberti Way offers parking.
Does 11474 Ghiberti Way have units with washers and dryers?
Yes, 11474 Ghiberti Way offers units with in unit laundry.
Does 11474 Ghiberti Way have a pool?
Yes, 11474 Ghiberti Way has a pool.
Does 11474 Ghiberti Way have accessible units?
No, 11474 Ghiberti Way does not have accessible units.
Does 11474 Ghiberti Way have units with dishwashers?
No, 11474 Ghiberti Way does not have units with dishwashers.
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