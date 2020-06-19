801 E.1ST ST. #10

Amenities
801 E. 1ST STREET #10 - RENT READY
CROSS STREET ALAMITOS AND 1ST STREET
ONE BEDROOM ONE BATH
CLOSE TO DOWNTOWN LONG BEACH, EAST VILLAGE ART DISTRICT, THIS NICE UPPER FRONT 1 BEDROOM CONDO IN GATED BUILDING IS NEAR THE BEACH, SHORELINE, MARINA, AQUARIUM OF THE PACIFIC, QUEEN MARY AND THE PORT OF LONG BEACH, THE PIKE, METRO BLUE LINE AND NEW VON'S MARKET. ALL ELECTRIC UNIT WITH LAMINATED WOOD FLOORING AND TILE, GRANITE COUNTER TOPS, CUSTOM PAINT, VERTICAL BLINDS, CABLE READY, STOVE, BUILT IN OVEN, REFRIGERATOR.
THIS UNIT IS AVAILABLE TO VIEW BY SELF KEY CHECK OUT AT OUR OFFICE 248 REDONDO AVE LONG BEACH CA 90803 MONDAY TO FRIDAY 8:00 AM TO 3:30 PM AND SATURDAY 9:00 TO 3:30 PICTURE ID REQUIRED AND $20 DEPOSIT TO CHECK OUT KEY FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL (562) 439-2147
ONE YEAR LEASE
NON SMOKING UNIT
NO CO-SIGNERS
NO PETS
STREET PARKING ONLY
RENT $1,500.00
SECURITY DEPOSIT $1,600.00
APPLICATION FEE $30.00
No Pets Allowed
(RLNE4167438)