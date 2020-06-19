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Long Beach, CA
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801 E.1ST ST. #10
Last updated June 15 2020 at 5:13 PM

801 E.1ST ST. #10

801 E 1st St · (562) 987-3239
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Location

801 E 1st St, Long Beach, CA 90802
Bixby Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit 801 E.1ST ST. #10 · Avail. now

$1,500

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1 Bed · 1 Bath · 640 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
oven
range
refrigerator
Property Amenities
801 E. 1ST STREET #10 - RENT READY

CROSS STREET ALAMITOS AND 1ST STREET

ONE BEDROOM ONE BATH

CLOSE TO DOWNTOWN LONG BEACH, EAST VILLAGE ART DISTRICT, THIS NICE UPPER FRONT 1 BEDROOM CONDO IN GATED BUILDING IS NEAR THE BEACH, SHORELINE, MARINA, AQUARIUM OF THE PACIFIC, QUEEN MARY AND THE PORT OF LONG BEACH, THE PIKE, METRO BLUE LINE AND NEW VON'S MARKET. ALL ELECTRIC UNIT WITH LAMINATED WOOD FLOORING AND TILE, GRANITE COUNTER TOPS, CUSTOM PAINT, VERTICAL BLINDS, CABLE READY, STOVE, BUILT IN OVEN, REFRIGERATOR.

THIS UNIT IS AVAILABLE TO VIEW BY SELF KEY CHECK OUT AT OUR OFFICE 248 REDONDO AVE LONG BEACH CA 90803 MONDAY TO FRIDAY 8:00 AM TO 3:30 PM AND SATURDAY 9:00 TO 3:30 PICTURE ID REQUIRED AND $20 DEPOSIT TO CHECK OUT KEY FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL (562) 439-2147

ONE YEAR LEASE
NON SMOKING UNIT
NO CO-SIGNERS
NO PETS
STREET PARKING ONLY

RENT $1,500.00
SECURITY DEPOSIT $1,600.00
APPLICATION FEE $30.00

No Pets Allowed

(RLNE4167438)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 801 E.1ST ST. #10 have any available units?
801 E.1ST ST. #10 has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 801 E.1ST ST. #10 have?
Some of 801 E.1ST ST. #10's amenities include granite counters, hardwood floors, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 801 E.1ST ST. #10 currently offering any rent specials?
801 E.1ST ST. #10 isn't currently offering any rent specials.
Is 801 E.1ST ST. #10 pet-friendly?
No, 801 E.1ST ST. #10 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 801 E.1ST ST. #10 offer parking?
No, 801 E.1ST ST. #10 does not offer parking.
Does 801 E.1ST ST. #10 have units with washers and dryers?
No, 801 E.1ST ST. #10 does not offer units with in unit laundry.
Does 801 E.1ST ST. #10 have a pool?
No, 801 E.1ST ST. #10 does not have a pool.
Does 801 E.1ST ST. #10 have accessible units?
No, 801 E.1ST ST. #10 does not have accessible units.
Does 801 E.1ST ST. #10 have units with dishwashers?
No, 801 E.1ST ST. #10 does not have units with dishwashers.
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