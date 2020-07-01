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1425 E. 1ST ST. #7
Last updated May 14 2020 at 11:45 AM

1425 E. 1ST ST. #7

1425 East 1st Street · No Longer Available
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Location

1425 East 1st Street, Long Beach, CA 90802
Bixby Park

Amenities

on-site laundry
garage
courtyard
carpet
range
refrigerator
Unit Amenities
carpet
range
refrigerator
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
parking
garage
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No Pets Allowed

(RLNE5676944)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1425 E. 1ST ST. #7 have any available units?
1425 E. 1ST ST. #7 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 1425 E. 1ST ST. #7 have?
Some of 1425 E. 1ST ST. #7's amenities include on-site laundry, garage, and courtyard. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1425 E. 1ST ST. #7 currently offering any rent specials?
1425 E. 1ST ST. #7 is not currently offering any rent specials.
Is 1425 E. 1ST ST. #7 pet-friendly?
No, 1425 E. 1ST ST. #7 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 1425 E. 1ST ST. #7 offer parking?
Yes, 1425 E. 1ST ST. #7 offers parking.
Does 1425 E. 1ST ST. #7 have units with washers and dryers?
No, 1425 E. 1ST ST. #7 does not offer units with in unit laundry.
Does 1425 E. 1ST ST. #7 have a pool?
No, 1425 E. 1ST ST. #7 does not have a pool.
Does 1425 E. 1ST ST. #7 have accessible units?
No, 1425 E. 1ST ST. #7 does not have accessible units.
Does 1425 E. 1ST ST. #7 have units with dishwashers?
No, 1425 E. 1ST ST. #7 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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