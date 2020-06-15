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1035 Vista Del Cerro Drive
Last updated June 2 2020 at 4:15 AM

1035 Vista Del Cerro Drive

1035 Vista Del Cerro Drive · (951) 722-2550
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Location

1035 Vista Del Cerro Drive, Corona, CA 92879
Corona Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 201 · Avail. now

$1,850

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1086 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1035 Vista Del Cerro Drive have any available units?
1035 Vista Del Cerro Drive has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Corona, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Corona Rent Report.
What amenities does 1035 Vista Del Cerro Drive have?
Some of 1035 Vista Del Cerro Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1035 Vista Del Cerro Drive currently offering any rent specials?
1035 Vista Del Cerro Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1035 Vista Del Cerro Drive pet-friendly?
No, 1035 Vista Del Cerro Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Corona.
Does 1035 Vista Del Cerro Drive offer parking?
Yes, 1035 Vista Del Cerro Drive does offer parking.
Does 1035 Vista Del Cerro Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1035 Vista Del Cerro Drive offers units with in unit laundry.
Does 1035 Vista Del Cerro Drive have a pool?
Yes, 1035 Vista Del Cerro Drive has a pool.
Does 1035 Vista Del Cerro Drive have accessible units?
No, 1035 Vista Del Cerro Drive does not have accessible units.
Does 1035 Vista Del Cerro Drive have units with dishwashers?
Yes, 1035 Vista Del Cerro Drive has units with dishwashers.
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