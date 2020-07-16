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953 E Tempe Rd
Last updated July 15 2020 at 6:59 PM

953 E Tempe Rd

953 East Tempe Drive · (480) 630-7890
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Location

953 East Tempe Drive, Tempe, AZ 85281
East Rio

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 953 E Tempe Rd · Avail. Aug 8

$1,695

4 Bed · 2 Bath · 1800 sqft

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Amenities

dishwasher
pet friendly
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
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953 E Tempe Rd Available 08/08/20 LARGE 4BR 2BA HOUSE - REMODELED, LARGE OPEN FLOOR PLAN, TILE THROUGHOUT EX COND -

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NEAR UNIVERSITY AND RURAL RD

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TEXT or CALL BONNIE AT 480-688-7410

No Dogs Allowed

(RLNE5241046)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 953 E Tempe Rd have any available units?
953 E Tempe Rd has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 953 E Tempe Rd have?
Some of 953 E Tempe Rd's amenities include dishwasher, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 953 E Tempe Rd currently offering any rent specials?
953 E Tempe Rd is not currently offering any rent specials.
Is 953 E Tempe Rd pet-friendly?
Yes, 953 E Tempe Rd is pet friendly.
Does 953 E Tempe Rd offer parking?
No, 953 E Tempe Rd does not offer parking.
Does 953 E Tempe Rd have units with washers and dryers?
No, 953 E Tempe Rd does not offer units with in unit laundry.
Does 953 E Tempe Rd have a pool?
No, 953 E Tempe Rd does not have a pool.
Does 953 E Tempe Rd have accessible units?
No, 953 E Tempe Rd does not have accessible units.
Does 953 E Tempe Rd have units with dishwashers?
Yes, 953 E Tempe Rd has units with dishwashers.
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