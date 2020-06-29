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Tempe, AZ
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905 W. 17th Place
Last updated April 29 2020 at 5:26 PM

905 W. 17th Place

905 West 17th Place · No Longer Available
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Location

905 West 17th Place, Tempe, AZ 85281
Holdeman

Amenities

pet friendly
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
Property Amenities
pet friendly
905 W. 17th Place Available 05/08/20 VERY NICE TEMPE HOME AVAILABLE SOON! - ***Available 05/08/20***VERY NICE 3 BEDROOM 2 BATH HOME IN TEMPE READY TO RENT! FRESH PAINT THROUGHOUT, NEWER APPLIANCES, NEWER CARPET IN BEDROOMS, RECESSED LIGHTING, CEILING FANS, PRIVATE YARD, LETS GET STARTED! CLOSE TO HIGHWAYS, BIKE/BUS TO ASU AND DOWNTOWN TEMPE AND ARIZONA MILLS! INCLUDES LANDSCAPING!

FEES:
Lease Preparation - $195
Sales Tax(monthly) - 1.8%
Administrative(monthly) - 1%
Pet Approval - $150
Pet Deposit(refundable) - $200

No Cats Allowed

(RLNE4855237)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 905 W. 17th Place have any available units?
905 W. 17th Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
Is 905 W. 17th Place currently offering any rent specials?
905 W. 17th Place is not currently offering any rent specials.
Is 905 W. 17th Place pet-friendly?
Yes, 905 W. 17th Place is pet friendly.
Does 905 W. 17th Place offer parking?
No, 905 W. 17th Place does not offer parking.
Does 905 W. 17th Place have units with washers and dryers?
No, 905 W. 17th Place does not offer units with in unit laundry.
Does 905 W. 17th Place have a pool?
No, 905 W. 17th Place does not have a pool.
Does 905 W. 17th Place have accessible units?
No, 905 W. 17th Place does not have accessible units.
Does 905 W. 17th Place have units with dishwashers?
No, 905 W. 17th Place does not have units with dishwashers.
Does 905 W. 17th Place have units with air conditioning?
No, 905 W. 17th Place does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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