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Tempe, AZ
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5960 S BRITTANY Lane
Last updated October 10 2019 at 7:15 AM

5960 S BRITTANY Lane

5960 South Brittany Lane · No Longer Available
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Location

5960 South Brittany Lane, Tempe, AZ 85283
Pepperwood

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5960 S BRITTANY Lane have any available units?
5960 S BRITTANY Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 5960 S BRITTANY Lane have?
Some of 5960 S BRITTANY Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5960 S BRITTANY Lane currently offering any rent specials?
5960 S BRITTANY Lane is not currently offering any rent specials.
Is 5960 S BRITTANY Lane pet-friendly?
Yes, 5960 S BRITTANY Lane is pet friendly.
Does 5960 S BRITTANY Lane offer parking?
Yes, 5960 S BRITTANY Lane offers parking.
Does 5960 S BRITTANY Lane have units with washers and dryers?
No, 5960 S BRITTANY Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 5960 S BRITTANY Lane have a pool?
No, 5960 S BRITTANY Lane does not have a pool.
Does 5960 S BRITTANY Lane have accessible units?
No, 5960 S BRITTANY Lane does not have accessible units.
Does 5960 S BRITTANY Lane have units with dishwashers?
Yes, 5960 S BRITTANY Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
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