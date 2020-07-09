5960 S BRITTANY Lane

Amenities
GREAT SINGLE LEVEL TEMPE HOME! 2 CAR GARAGE! BEAUTIFUL KITCHEN WITH WHITE CABINETS/STAINLESS STEEL APPLIANCES. NEUTRAL ACCENT PAINT T/O. BERBER CARPET IN ENTRANCE,GREAT ROOM,DINING & HALL. BUILT 1996! 2X6 CONSTRUCTION!SRP RATED FOR ENERGY EFFICIENCY. AC UNIT NEW IN 2010. LARGE TWO CAR GARAGE W/EXTRA STORAGE! OIL RUBBED BRONZE UPGRADED LIGHT FIXTURES&DOOR HANDLES! 6 PANEL DOORS! VAULTED CEILINGS! OPEN FLOOR PLAN! GREAT ROOM! BERBER CARPET! TILE IN KITCHEN, ENTRY & BATHS! WINDOW SEATS IN MASTER & DINING! MASTER BA FEATURES MARBLE SURROUND, LARGE OVAL TUB & DOUBLE SINKS! EXTRA LARGE BEDROOMS W/LARGE WALK IN CLOSETS!ITS LIKE HAVING 2 MASTER BEDROOMS! FRONT & BACK PATIO(18 X 20) GREAT FOR ENTERTAINING. LOW MAINTENANCE DESERT LANDSCAPE.ADD $50 mo pet rent for pet.