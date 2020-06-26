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Tempe, AZ
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425 E Papago
Last updated May 8 2020 at 12:57 PM

425 E Papago

425 East Papago Drive · No Longer Available
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Location

425 East Papago Drive, Tempe, AZ 85281
North Tempe-College

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
bbq/grill
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
bbq/grill
425 E Papago Available 05/31/20 5BR/2BA *OPEN 05/02/2020 10:30 TO 11:30AM* NEAR ASU- AVAILABLE JUNE 1, 2020 - OPEN HOUSE - 05/02/2020 SATURDAY 10:30AM - 11:30AM ------------------------------------------------------------(OPEN HOUSE SATURDAY, MAY 2ND, 2020 10:30AM - 11:30AM)

APPLY AT : WWW.AZEXPRESSHOMES.COM

NEAR ASU- AVAILABLE JUNE 1, 2020

*********************************************************************************************

BEAUTIFUL, LARGE 5 BEDROOM/ 2 BATH - TRI-LEVEL HOUSE- REMODELED, NEW GRANITE COUNTERS, CERAMIC TILE THROUGHOUT, NEW PAINT, LARGE OPEN FLOOR PLAN WITH WASHER AND DRYER HOOKUP, PATIO.

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CLEAN AND IN EXCELLENT CONDITION!!!

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ARIZONA ROOM WITH BUILT IN -- GRANITE BAR TOP- BUILT IN BARBECUE-- TILED THROUGHOUT-- RV GATE-- PICNIC AREA WITH STONE PAVERS

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Near SCOTTSDALE ROAD AND MCKELLIPS
425 E. PAPAGO, TEMPE, AZ 85281

TEXT BONNIE FOR MORE INFO AT 480-688-7410
**Combined monthly income of at lease three times rent to qualify. Move-in costs are security deposit/initial rent payment/ any applicable fees or additional deposits depending on credit worthiness. **

(RLNE5712738)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 425 E Papago have any available units?
425 E Papago doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 425 E Papago have?
Some of 425 E Papago's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 425 E Papago currently offering any rent specials?
425 E Papago is not currently offering any rent specials.
Is 425 E Papago pet-friendly?
Yes, 425 E Papago is pet friendly.
Does 425 E Papago offer parking?
No, 425 E Papago does not offer parking.
Does 425 E Papago have units with washers and dryers?
No, 425 E Papago does not offer units with in unit laundry.
Does 425 E Papago have a pool?
No, 425 E Papago does not have a pool.
Does 425 E Papago have accessible units?
No, 425 E Papago does not have accessible units.
Does 425 E Papago have units with dishwashers?
No, 425 E Papago does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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