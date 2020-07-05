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1066 E Susan Lane
Last updated December 6 2019 at 2:41 AM

1066 E Susan Lane

1066 East Susan Lane · No Longer Available
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Location

1066 East Susan Lane, Tempe, AZ 85281
North Tempe-Indian Bend

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1066 E Susan Lane have any available units?
1066 E Susan Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1066 E Susan Lane have?
Some of 1066 E Susan Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1066 E Susan Lane currently offering any rent specials?
1066 E Susan Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1066 E Susan Lane pet-friendly?
No, 1066 E Susan Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 1066 E Susan Lane offer parking?
Yes, 1066 E Susan Lane offers parking.
Does 1066 E Susan Lane have units with washers and dryers?
No, 1066 E Susan Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1066 E Susan Lane have a pool?
No, 1066 E Susan Lane does not have a pool.
Does 1066 E Susan Lane have accessible units?
No, 1066 E Susan Lane does not have accessible units.
Does 1066 E Susan Lane have units with dishwashers?
Yes, 1066 E Susan Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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