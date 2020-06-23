All apartments in Scottsdale
Find more places like 7863 E Nestling Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
7863 E Nestling Way
Last updated September 5 2019 at 11:20 PM

7863 E Nestling Way

7863 E Nestling Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

7863 E Nestling Way, Scottsdale, AZ 85255
Greyhawk

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
bbq/grill
AVAILABLE 8/15/2019 - October 4, 2019IMMACULATE MODERN REMODEL IN RESTORATION HARDWARE DECOR. NEARLY EVERYTHING NEWER. LIGHT & OPEN FLOORPLAN WITH GORGEOUS UNIQUE GRANITE COUNTERTOPS, BEAUTIFUL RECLAIMED ASH PORCELAIN TILE THROUGHOUT, NEWER UPGRADED CARPET IN 2 BEDROOMS. ELEGANT WHITE CABINETS WITH X LARGE DESIGNER SCHWINN HANDLES. NEWER CEILING FANS, NEWER PAINT, NEWER DOOR HANDLES, NEW FIXTURES. SPACIOUS KITCHEN FEATURES NEWLY EXTENDED BAR TOP, NEWER LARGE STAINLESS UNDER MOUNT SINK & GE STAINLESS STEEL APPLIANCES. SPACIOUS MASTER SUITE WITH NEW DUAL WHITE PORCELAIN UNDER MOUNT SINKS, LARGE WALK-IN CLOSET. 3 LARGE TV'S THROUGHOUT. HUGE BACKYARD FEATURING A SPARKLING PRIVATE HEATED POOL WITH WATERFALL, X-LARGE GRASSY PLAY AREA, COVERED PATIO WITH MOUNTAIN VIEWS, BBQ WITH GRANITE TOP. N/S LOT IN A GREAT NEIGHBORHOOD. Walking distance to several great restaurants, shopping, schools, Boys & Girls Club, Parks, Hospital.

JUST MINUTES AWAY FROM WORLD CLASS GOLF
AT TPC -Home of the PHOENIX OPEN, SILVERLEAF, D.C. RANCH & GRAYHAWK!
DIAMONDBACKS SPRING TRAINING BASEBALL FACILITY, SCOTTSDALE AIRPORT, WESTWORLD- Home to Barrrett Jackson Car Show & other major events, KIERLAND COMMONS, THE AQUARIUM, BUTTERFLY WONDERLAND ALL WITHIN 10 MINUTES DRIVE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7863 E Nestling Way have any available units?
7863 E Nestling Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7863 E Nestling Way have?
Some of 7863 E Nestling Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7863 E Nestling Way currently offering any rent specials?
7863 E Nestling Way is not currently offering any rent specials.
Is 7863 E Nestling Way pet-friendly?
No, 7863 E Nestling Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7863 E Nestling Way offer parking?
No, 7863 E Nestling Way does not offer parking.
Does 7863 E Nestling Way have units with washers and dryers?
No, 7863 E Nestling Way does not offer units with in unit laundry.
Does 7863 E Nestling Way have a pool?
Yes, 7863 E Nestling Way has a pool.
Does 7863 E Nestling Way have accessible units?
No, 7863 E Nestling Way does not have accessible units.
Does 7863 E Nestling Way have units with dishwashers?
Yes, 7863 E Nestling Way has units with dishwashers.
Helpful Articles
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
Parent Guide to Apartment Living
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
How to Rent an Apartment Out of State
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Regents at Scottsdale by Mark-Taylor
15555 N Frank Lloyd Wright Blvd
Scottsdale, AZ 85260
Camden Legacy
15757 N 90th Pl
Scottsdale, AZ 85260
Crown Court
7900 E Princess Dr
Scottsdale, AZ 85255
Orange Tree Villa
4181 N Granite Reef Rd
Scottsdale, AZ 85251
San Travesia by Mark-Taylor
7501 E McDowell Rd
Scottsdale, AZ 85257
Scottsdale 59
5900 E Thomas Rd
Scottsdale, AZ 85251
Scottsdale Horizon Apartment Homes
9259 E Raintree Dr
Scottsdale, AZ 85260
Camden Foothills
18245 N Pima Rd
Scottsdale, AZ 85255

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Dog Friendly ApartmentsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College