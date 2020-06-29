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Phoenix, AZ
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9853 S 47TH Street
Last updated February 26 2020 at 11:42 AM

9853 S 47TH Street

9853 South 47th Street · No Longer Available
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Location

9853 South 47th Street, Phoenix, AZ 85044

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
COMPLETE REMODEL JUST COMPLETED. RENOVATED INSIDE, OUTSIDE. REPLACED WINDOWS, DOORS, FLOORS, KITCHEN & BATHROOM ALL REMODELED. ALL NEW KITCHEN APPLIANCES, NEW WASHER AND DRYER. EASY CARE TURF GRASS FRONT AND BACK. NEW LANDSCAPED FLOWER BEDS IN FRONT ON DRIP SYSTEM. EASY QUICK ACCESS TO I10, 60, LOOP 202 E & W. 15 MINUTES TO SKY HARBOR, 15 MINUTES TO ASU AND DOWNTOWN PHOENIX. WITHIN WALKING DISTANCE TO ENTRANCE OF SOUTH MOUNTAIN PARK FOR HIKING AND BIKING. BEST LOCATION IN THE VALLEY TO GET AROUND TOWN QUICKLY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9853 S 47TH Street have any available units?
9853 S 47TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 9853 S 47TH Street have?
Some of 9853 S 47TH Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9853 S 47TH Street currently offering any rent specials?
9853 S 47TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 9853 S 47TH Street pet-friendly?
No, 9853 S 47TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 9853 S 47TH Street offer parking?
No, 9853 S 47TH Street does not offer parking.
Does 9853 S 47TH Street have units with washers and dryers?
Yes, 9853 S 47TH Street offers units with in unit laundry.
Does 9853 S 47TH Street have a pool?
Yes, 9853 S 47TH Street has a pool.
Does 9853 S 47TH Street have accessible units?
No, 9853 S 47TH Street does not have accessible units.
Does 9853 S 47TH Street have units with dishwashers?
Yes, 9853 S 47TH Street has units with dishwashers.
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