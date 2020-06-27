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9615 N 16TH Street
Last updated January 9 2020 at 10:10 PM

9615 N 16TH Street

9615 North 16th Street · No Longer Available
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Location

9615 North 16th Street, Phoenix, AZ 85020

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
internet access
pet friendly
REMODELLED 2 BED / 1 BATH UNITS. ALL TILE FLOORS. PAINTED WITH TWO-TONE PAINT SCHEME. UPDATED KITCHEN. WASHER AND DRYER IN EACH UNIT IN PATIO CLOSET. TWO RESERVED PARKING SPACES PER UNIT. QUIET MOUNTAINSIDE LOCATION IS CLOSE TO SHOPPING, HIKING, BUS ROUTES, JOHN C. LINCOLN HOSPITAL AND MANY EMPLOYERS. EASY ACCESS TO DOWNTOWN PHOENIX, PARADISE VALLEY AND MORE. THESE UNITS ARE CLEAN, PRIVATE AND MOVE-IN READY. SMALL DOG WITH OWNER'S APPROVAL AND PET DEPOSIT. CITY OF PHOENIX RENTAL TAX OF 2.3% WILL BE ADDED TO THE RENT. THIS IS AN UNFURNISHED UNIT. TENANTS PAY WATER, SEWER, TRASH AND ELECTRIC PLUS ANY CABLE OR INTERNET THEY DESIRE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9615 N 16TH Street have any available units?
9615 N 16TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 9615 N 16TH Street have?
Some of 9615 N 16TH Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9615 N 16TH Street currently offering any rent specials?
9615 N 16TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 9615 N 16TH Street pet-friendly?
Yes, 9615 N 16TH Street is pet friendly.
Does 9615 N 16TH Street offer parking?
Yes, 9615 N 16TH Street offers parking.
Does 9615 N 16TH Street have units with washers and dryers?
Yes, 9615 N 16TH Street offers units with in unit laundry.
Does 9615 N 16TH Street have a pool?
No, 9615 N 16TH Street does not have a pool.
Does 9615 N 16TH Street have accessible units?
No, 9615 N 16TH Street does not have accessible units.
Does 9615 N 16TH Street have units with dishwashers?
No, 9615 N 16TH Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
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