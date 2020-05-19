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931 E DENTON Lane
Last updated October 17 2019 at 9:10 AM

931 E DENTON Lane

931 East Denton Lane · No Longer Available
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Location

931 East Denton Lane, Phoenix, AZ 85014

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
LOCATION.. LOCATION.. LOCATION...ADORABLE CUL-DE-SAC SINGLE STORY COTTAGE HOME WITH A OPEN FLOOR PLAN, NO HOA AND CONVENIENTLY LOCATED IN CENTRAL PHOENIX, NEAR RESTAURANTS, SHOPPING AND THE 51 FREEWAY. THIS HOME FEATURES 2 BEDROOM WITH A DEN, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, THE MASTER BEDROOM OPENS TO A COVERED PATIO AND A HUGE BACKYARD FOR ENTERTAINING, A LARGE LAUNDRY ROOM, 2 BATHROOMS, 1 CAR GARAGE WITH STORAGE CABINETS. A MUST SEE.65.00 APPLICATION FEE PER ADULT OVER THE AGE OF 18. NO CONVICTIONS, NO EVICTIONS, CURRENT ON MONTHLY DEBTSMALL DOG WITH OWNER APPROVAL ONLY PETS,Owner will consider small pet with 50.00 pet rent NO SMOKINGMUST CONTACT AGENT TO VIEW

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 931 E DENTON Lane have any available units?
931 E DENTON Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 931 E DENTON Lane have?
Some of 931 E DENTON Lane's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 931 E DENTON Lane currently offering any rent specials?
931 E DENTON Lane is not currently offering any rent specials.
Is 931 E DENTON Lane pet-friendly?
Yes, 931 E DENTON Lane is pet friendly.
Does 931 E DENTON Lane offer parking?
Yes, 931 E DENTON Lane offers parking.
Does 931 E DENTON Lane have units with washers and dryers?
No, 931 E DENTON Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 931 E DENTON Lane have a pool?
No, 931 E DENTON Lane does not have a pool.
Does 931 E DENTON Lane have accessible units?
No, 931 E DENTON Lane does not have accessible units.
Does 931 E DENTON Lane have units with dishwashers?
Yes, 931 E DENTON Lane has units with dishwashers.
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