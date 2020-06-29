All apartments in Phoenix
Find more places like 9141 W ALVARADO Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
9141 W ALVARADO Street
Last updated February 27 2020 at 12:01 AM

9141 W ALVARADO Street

9141 West Alvarado Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

9141 West Alvarado Street, Phoenix, AZ 85037
Sheely Farms

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
fireplace
media room
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
media room
LOVELY HOME IN DESIRABLE COMMUNITY OF SHEELY FARMS. GREAT PRICE FOR A 4 BEDROOM WITH NEW PAINT THROUGHOUT. NEW CARPET IN ALL THE BEDROOMS.. TILE IN ALL LIVING AREAS AND NEW WINDOW COVERINGS THROUGHOUT.. LARGE MASTER BEDROOM WITH BAY WINDOW & HUGE WALK-IN CLOSET & BATHROOM WITH SEPARATE TUB & SHOWER. KITCHEN WITH PANTRY OPENS INTO GREAT ROOM. DINING AREA IN GREAT ROOM. LOTS OF CLOSET SPACE THROUGHOUT. . THERE IS A $100. NON-REFUNDABLE ADMINISTRATION FEE DUE WITH FIRST MONTHS RENT AND $200. NON-REFUNDABLE CLEANING FEE. NO SMOKING INSIDE OR ON THE PROPERTY. GREAT LOCATION NEAR FREEWAYS LOOP 101 & I-10, HOSPITAL, RESTAURANTS, THEATERS, SPORTS ARENAS AND MORE. TENANTS/AGENTS TO VERIFY SCHOOLS. OWNER PREFERS NO PETS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9141 W ALVARADO Street have any available units?
9141 W ALVARADO Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 9141 W ALVARADO Street have?
Some of 9141 W ALVARADO Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9141 W ALVARADO Street currently offering any rent specials?
9141 W ALVARADO Street is not currently offering any rent specials.
Is 9141 W ALVARADO Street pet-friendly?
No, 9141 W ALVARADO Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 9141 W ALVARADO Street offer parking?
Yes, 9141 W ALVARADO Street offers parking.
Does 9141 W ALVARADO Street have units with washers and dryers?
No, 9141 W ALVARADO Street does not offer units with in unit laundry.
Does 9141 W ALVARADO Street have a pool?
No, 9141 W ALVARADO Street does not have a pool.
Does 9141 W ALVARADO Street have accessible units?
No, 9141 W ALVARADO Street does not have accessible units.
Does 9141 W ALVARADO Street have units with dishwashers?
Yes, 9141 W ALVARADO Street has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Find a Roommate – 7 Tips
What to Include in a Roommate Agreement
Should I Live with a Roommate?
When is the Best Time to Rent an Apartment?
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Del Mar Apartments
8550 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85037
Uptown 68
337 West Pasadena Avenue
Phoenix, AZ 85013
Elevation on Central
4650 N Central Ave
Phoenix, AZ 85012
Avana at the Pointe
888 E Clinton St
Phoenix, AZ 85020
Desert Club
6901 E Chauncey Ln
Phoenix, AZ 85054
Domus by Mark-Taylor
4445 N 36th St
Phoenix, AZ 85018
Madera at Metro
3161 W Cheryl Dr
Phoenix, AZ 85051
The Heritage
1100 E Osborn Rd
Phoenix, AZ 85014

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College