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8908 N 15TH Lane
Last updated April 1 2020 at 5:41 AM

8908 N 15TH Lane

8908 North 15th Lane · No Longer Available
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Location

8908 North 15th Lane, Phoenix, AZ 85021

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8908 N 15TH Lane have any available units?
8908 N 15TH Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 8908 N 15TH Lane have?
Some of 8908 N 15TH Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8908 N 15TH Lane currently offering any rent specials?
8908 N 15TH Lane is not currently offering any rent specials.
Is 8908 N 15TH Lane pet-friendly?
No, 8908 N 15TH Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 8908 N 15TH Lane offer parking?
Yes, 8908 N 15TH Lane offers parking.
Does 8908 N 15TH Lane have units with washers and dryers?
No, 8908 N 15TH Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 8908 N 15TH Lane have a pool?
No, 8908 N 15TH Lane does not have a pool.
Does 8908 N 15TH Lane have accessible units?
No, 8908 N 15TH Lane does not have accessible units.
Does 8908 N 15TH Lane have units with dishwashers?
Yes, 8908 N 15TH Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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