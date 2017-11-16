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Phoenix, AZ
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8332 N. 6th St.
Last updated September 5 2019 at 11:15 AM

8332 N. 6th St.

8332 North 6th Street · No Longer Available
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Location

8332 North 6th Street, Phoenix, AZ 85020
Sunnyslope

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
carport
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
in unit laundry
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
pet friendly
8332 N. 6th St. Available 09/23/19 IMPECCABLY MAINTAINED HOME W/ MANY UPGRADES IN NORTH TOWN - AVAILABLE FOR MOVE IN SEPT 23RD! WELL CARED FOR, UPDATED SINGLE STORY HOME IN NORTH TOWN SUBDIVISION OFFERS 3 BEDROOMS, 2 BATHS WITH 1449 SQ FT. NEUTRAL COLORS THROUGHOUT WITH TILE IN ALL THE RIGHT PLACES AND CARPETED BEDROOMS. NEWER ROOF AND AC. PLANTATION SHUTTERS. CEILING FANS THROUGHOUT. FORMAL LIVING ROOM. SEPARATE FAMILY ROOM. BEAUTIFUL EAT IN KITCHEN WITH WHITE CABINETS, STAINLESS KITCHEN APPLIANCES AND SMOOTH TOP RANGE INCLUDED. MOVABLE KITCHEN ISLAND AND RECESSED LIGHTING. 3 NICE SIZED BEDROOMS. MASTER BEDROOM HAS EN SUITE BATHROOM WITH WALK IN GLASS SHOWER. BONUS ROOM COULD BE FAMILY ROOM, PLAYROOM, OFFICE/DEN OR FORMAL DINING. HOUSE HAS WATER FILTRATION SYSTEM. INSIDE LAUNDRY ROOM WITH WASHER/DRYER HOOKUPS (TENANT PROVIDES OWN WASHER/DRYER). ENTERTAINERS BACKYARD WITH COVERED PATIO, COBBLESTONE PAVERS, SPRINKLER SYSTEM, GRAPEFRUIT TREE, LARGE GRASS AREA AND 8 X 10 TUFF SHED WITH HEAT RESISTANT INSULATION. UPGRADED TOILETS, BUILT IN CLOSET SHELVING. CARPORT PARKING WITH CAR SHADE/AWNING. EASY CARE DESERT FRONT LANDSCAPING. CLOSE TO AWARD WINNING RESTAURANTS AND STEPS FROM RECREATIONAL CANAL FOR WALKING/BIKING. NEW ART PARK AT CORNER OF 6TH/BUTLER. TENANT PAYS FOR UTILITIES (APS, SW GAS, PHX WATER) AND CARES FOR LANDSCAPING. PETS ON OWNER APPROVAL: OWNER WILL CONSIDER SMALL DOGS UNDER 30 LBS WITH PET DEPOSIT. NO RESTRICTED BREEDS OR CATS ALLOWED. THIS IS NOT YOUR AVERAGE RENTAL AND WON'T LAST LONG! PLEASE DO NOT DISTURB TENANTS. CALL AGENT TO SCHEDULE SHOWING.

No Cats Allowed

(RLNE5128212)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8332 N. 6th St. have any available units?
8332 N. 6th St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 8332 N. 6th St. have?
Some of 8332 N. 6th St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8332 N. 6th St. currently offering any rent specials?
8332 N. 6th St. is not currently offering any rent specials.
Is 8332 N. 6th St. pet-friendly?
Yes, 8332 N. 6th St. is pet friendly.
Does 8332 N. 6th St. offer parking?
Yes, 8332 N. 6th St. offers parking.
Does 8332 N. 6th St. have units with washers and dryers?
Yes, 8332 N. 6th St. offers units with in unit laundry.
Does 8332 N. 6th St. have a pool?
No, 8332 N. 6th St. does not have a pool.
Does 8332 N. 6th St. have accessible units?
No, 8332 N. 6th St. does not have accessible units.
Does 8332 N. 6th St. have units with dishwashers?
No, 8332 N. 6th St. does not have units with dishwashers.
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