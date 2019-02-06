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Phoenix, AZ
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6834 E GELDING Drive
Last updated May 21 2020 at 4:45 AM

6834 E GELDING Drive

6834 East Gelding Drive · No Longer Available
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Location

6834 East Gelding Drive, Phoenix, AZ 85254

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Due to the current world-wide COVID-19 (Coronavirus) pandemic, we're requiring all potential tenants and realtors to follow safety measures listed on the CDC website before entering the property.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6834 E GELDING Drive have any available units?
6834 E GELDING Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 6834 E GELDING Drive have?
Some of 6834 E GELDING Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6834 E GELDING Drive currently offering any rent specials?
6834 E GELDING Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6834 E GELDING Drive pet-friendly?
No, 6834 E GELDING Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 6834 E GELDING Drive offer parking?
Yes, 6834 E GELDING Drive offers parking.
Does 6834 E GELDING Drive have units with washers and dryers?
No, 6834 E GELDING Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6834 E GELDING Drive have a pool?
No, 6834 E GELDING Drive does not have a pool.
Does 6834 E GELDING Drive have accessible units?
No, 6834 E GELDING Drive does not have accessible units.
Does 6834 E GELDING Drive have units with dishwashers?
Yes, 6834 E GELDING Drive has units with dishwashers.
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