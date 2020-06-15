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5747 E GELDING Drive
Last updated October 3 2019 at 2:24 AM

5747 E GELDING Drive

5747 East Gelding Drive · (480) 540-5479
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Location

5747 East Gelding Drive, Phoenix, AZ 85254

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$5,500

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5 Bed · 3 Bath · 3746 sqft

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Amenities

putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
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bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5747 E GELDING Drive have any available units?
5747 E GELDING Drive has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5747 E GELDING Drive have?
Some of 5747 E GELDING Drive's amenities include putting green, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5747 E GELDING Drive currently offering any rent specials?
5747 E GELDING Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 5747 E GELDING Drive pet-friendly?
No, 5747 E GELDING Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5747 E GELDING Drive offer parking?
Yes, 5747 E GELDING Drive does offer parking.
Does 5747 E GELDING Drive have units with washers and dryers?
No, 5747 E GELDING Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5747 E GELDING Drive have a pool?
Yes, 5747 E GELDING Drive has a pool.
Does 5747 E GELDING Drive have accessible units?
No, 5747 E GELDING Drive does not have accessible units.
Does 5747 E GELDING Drive have units with dishwashers?
Yes, 5747 E GELDING Drive has units with dishwashers.
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