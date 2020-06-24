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5308 E BARWICK Drive
Last updated June 4 2019 at 10:34 AM

5308 E BARWICK Drive

5308 East Barwick Drive · No Longer Available
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Location

5308 East Barwick Drive, Phoenix, AZ 85331

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5308 E BARWICK Drive have any available units?
5308 E BARWICK Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5308 E BARWICK Drive have?
Some of 5308 E BARWICK Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5308 E BARWICK Drive currently offering any rent specials?
5308 E BARWICK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5308 E BARWICK Drive pet-friendly?
No, 5308 E BARWICK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5308 E BARWICK Drive offer parking?
Yes, 5308 E BARWICK Drive offers parking.
Does 5308 E BARWICK Drive have units with washers and dryers?
No, 5308 E BARWICK Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5308 E BARWICK Drive have a pool?
Yes, 5308 E BARWICK Drive has a pool.
Does 5308 E BARWICK Drive have accessible units?
No, 5308 E BARWICK Drive does not have accessible units.
Does 5308 E BARWICK Drive have units with dishwashers?
Yes, 5308 E BARWICK Drive has units with dishwashers.
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