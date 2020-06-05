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Phoenix, AZ
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5108 N 34TH Place
Last updated October 11 2019 at 7:28 AM

5108 N 34TH Place

5108 North 34th Place · No Longer Available
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Location

5108 North 34th Place, Phoenix, AZ 85018
Camelback Corridor

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
GORGEOUS 4 BED/4.5 BA PLUS 1 BED/1BA CASITA IN GATED COMMUNITY! 2-STORY HOME WITH PRIVATE COURTYARD ENTRY. BUILT-IN ENTERTAINMENT UNIT. SPACIOUS KITCHEN WITH HUGE CENTER ISLAND, 5-BURNER GAS COOKTOP WITH STAINLESS STEEL HOOD, DUAL WALL OVENS AND BEAUTIFUL WHITE CABINETRY. EAT-IN KITCHEN WITH EXIT OUT TO THE COURTYARD. GREAT ROOM AREA WITH FIREPPLACE AND WOOD SHUTTERS. MASTER BEDROOM DOWNSTAIRS WITH DUAL SINKS AND ROMAN-STYLE TUB, SEPARATE GLASS ENCLOSED SHOWER, WALK-IN CLOSET WITH BUILT-INS. SWEEPING STAIRCASE WITH IRON RAILINGS. ALL UPSTAIRS BEDROOMS HAVE FULL EN-SUITE BATHS AND EXIT OUT TO THE BALCONY. SEPERATE GUEST QUARTERS WITH ITS OWN ENTRY. BEAUTIFUL ENTERTAINING PATIO AREA WITH BUILT IN BBQ. ENJOY THE COMMUNITY POOL AND SPA OR TAKE A WALK THRU THE LUSH GROUNDS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5108 N 34TH Place have any available units?
5108 N 34TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5108 N 34TH Place have?
Some of 5108 N 34TH Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5108 N 34TH Place currently offering any rent specials?
5108 N 34TH Place is not currently offering any rent specials.
Is 5108 N 34TH Place pet-friendly?
No, 5108 N 34TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5108 N 34TH Place offer parking?
Yes, 5108 N 34TH Place offers parking.
Does 5108 N 34TH Place have units with washers and dryers?
No, 5108 N 34TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 5108 N 34TH Place have a pool?
Yes, 5108 N 34TH Place has a pool.
Does 5108 N 34TH Place have accessible units?
No, 5108 N 34TH Place does not have accessible units.
Does 5108 N 34TH Place have units with dishwashers?
Yes, 5108 N 34TH Place has units with dishwashers.
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