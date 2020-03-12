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5005 E Charleston Avenue
Last updated July 21 2019 at 2:45 PM

5005 E Charleston Avenue

5005 East Charleston Avenue · No Longer Available
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Location

5005 East Charleston Avenue, Phoenix, AZ 85254
Triple Crown

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
basketball court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
pool
media room
CLOSE TO DESERT RIDGE MARKETPLACE, AND KIERLAND COMMONS,FINE DINING, GOLF, THEATERS, AND HIGHLY RATED SCHOOLS! LIGHT OPEN PLAN W/ LARGE EAT-IN KITCHEN, TILED COUNTERS, BREAKFAST BAR, UPGRADED APPLIANCES! SLATE LOOK TILE FLOORING AND NEW CARPET IN THE LIVING ROOM ADDS NICE WARMTH & CHARMING AMBIANCE! BEAUTIFUL NEUTRAL WOOD BLINDS! COVEREDD PATIO, ATTRACTIVE FLAGSTONE LOOK FINISH, LEADS TO LUSH GRASS AND FENCED PLAY POOL! THIS PERFECTLY MAINTAINED COMMUNITY FEATURES WALKING PATHS, WELL KEPT COMMON AREAS, SEVERAL PLAY PARKS & BASKETBALL COURT! IDEAL QUIET N/S LOCATION!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5005 E Charleston Avenue have any available units?
5005 E Charleston Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5005 E Charleston Avenue have?
Some of 5005 E Charleston Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5005 E Charleston Avenue currently offering any rent specials?
5005 E Charleston Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 5005 E Charleston Avenue pet-friendly?
No, 5005 E Charleston Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5005 E Charleston Avenue offer parking?
Yes, 5005 E Charleston Avenue offers parking.
Does 5005 E Charleston Avenue have units with washers and dryers?
No, 5005 E Charleston Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 5005 E Charleston Avenue have a pool?
Yes, 5005 E Charleston Avenue has a pool.
Does 5005 E Charleston Avenue have accessible units?
No, 5005 E Charleston Avenue does not have accessible units.
Does 5005 E Charleston Avenue have units with dishwashers?
Yes, 5005 E Charleston Avenue has units with dishwashers.
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