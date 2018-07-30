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4842 N 65TH Street
Last updated June 17 2020 at 5:19 AM

4842 N 65TH Street

4842 North 65th Street · (480) 612-2444
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Location

4842 North 65th Street, Phoenix, AZ 85251

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 116 · Avail. now

$4,500

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3 Bed · 3 Bath · 2525 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4842 N 65TH Street have any available units?
4842 N 65TH Street has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4842 N 65TH Street have?
Some of 4842 N 65TH Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4842 N 65TH Street currently offering any rent specials?
4842 N 65TH Street isn't currently offering any rent specials.
Is 4842 N 65TH Street pet-friendly?
No, 4842 N 65TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4842 N 65TH Street offer parking?
Yes, 4842 N 65TH Street does offer parking.
Does 4842 N 65TH Street have units with washers and dryers?
No, 4842 N 65TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 4842 N 65TH Street have a pool?
No, 4842 N 65TH Street does not have a pool.
Does 4842 N 65TH Street have accessible units?
No, 4842 N 65TH Street does not have accessible units.
Does 4842 N 65TH Street have units with dishwashers?
Yes, 4842 N 65TH Street has units with dishwashers.
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