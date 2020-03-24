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4502 E SHARON Drive
Last updated May 19 2020 at 5:35 AM

4502 E SHARON Drive

4502 East Sharon Drive · No Longer Available
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Location

4502 East Sharon Drive, Phoenix, AZ 85032

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4502 E SHARON Drive have any available units?
4502 E SHARON Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4502 E SHARON Drive have?
Some of 4502 E SHARON Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4502 E SHARON Drive currently offering any rent specials?
4502 E SHARON Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4502 E SHARON Drive pet-friendly?
No, 4502 E SHARON Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4502 E SHARON Drive offer parking?
Yes, 4502 E SHARON Drive offers parking.
Does 4502 E SHARON Drive have units with washers and dryers?
No, 4502 E SHARON Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4502 E SHARON Drive have a pool?
No, 4502 E SHARON Drive does not have a pool.
Does 4502 E SHARON Drive have accessible units?
No, 4502 E SHARON Drive does not have accessible units.
Does 4502 E SHARON Drive have units with dishwashers?
Yes, 4502 E SHARON Drive has units with dishwashers.
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