4353 E. Yowy St.

Amenities
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FEES:
Lease Preparation - $195
Monthly Administrative - 1%
Sales Tax - 2.3%
Pet Approval - $150
REFUNDABLE DEPOSITS:
Cleaning - $200
Pet - $200
No Cats Allowed
(RLNE4838029)