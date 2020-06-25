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Phoenix, AZ
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4353 E. Yowy St.
Last updated May 17 2019 at 10:35 AM

4353 E. Yowy St.

4353 East Yowy Street · No Longer Available
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Location

4353 East Yowy Street, Phoenix, AZ 85044
Ahwatukee

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
pet friendly
pool
carpet
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
pool
pet friendly
4353 E. Yowy St. Available 06/07/19 AFFORDABLE ADULT LIVING COMING SOON! - NICE 2 BEDROOM 2 BATH HOME IN AHWATUKEE COMING AVAILABLE IN MAY. ADULT LIVING (55 AND OLDER) WITH ACCESS TO COMMUNITY POOL AND RECREATION CENTER, GOLFING, CORNER LOT HOME ON CUL DE SAC. TILE AND CARPET, SEPARATE LAUNDRY ROOM, MASTER W/SLIDER TO BACK PATIO, NEWLY ENCLOSED BACKYARD. CALL OFFICE FOR MORE INFO AND TENANT WILL SHOW.

FEES:
Lease Preparation - $195
Monthly Administrative - 1%
Sales Tax - 2.3%
Pet Approval - $150
REFUNDABLE DEPOSITS:
Cleaning - $200
Pet - $200

No Cats Allowed

(RLNE4838029)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4353 E. Yowy St. have any available units?
4353 E. Yowy St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4353 E. Yowy St. have?
Some of 4353 E. Yowy St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4353 E. Yowy St. currently offering any rent specials?
4353 E. Yowy St. is not currently offering any rent specials.
Is 4353 E. Yowy St. pet-friendly?
Yes, 4353 E. Yowy St. is pet friendly.
Does 4353 E. Yowy St. offer parking?
No, 4353 E. Yowy St. does not offer parking.
Does 4353 E. Yowy St. have units with washers and dryers?
No, 4353 E. Yowy St. does not offer units with in unit laundry.
Does 4353 E. Yowy St. have a pool?
Yes, 4353 E. Yowy St. has a pool.
Does 4353 E. Yowy St. have accessible units?
No, 4353 E. Yowy St. does not have accessible units.
Does 4353 E. Yowy St. have units with dishwashers?
No, 4353 E. Yowy St. does not have units with dishwashers.
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