All apartments in Phoenix
Find more places like 416 W FLYNN Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
416 W FLYNN Lane
Last updated October 2 2019 at 3:20 PM

416 W FLYNN Lane

416 West Flynn Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

416 West Flynn Lane, Phoenix, AZ 85013
North Central Corridor

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pool
WONDERFUL NORTH CENTRAL CHARMING HOME! LARGE HOME WITH SEPARATE LIVING AND FAMILY ROOMS WITH WOOD BURNING FIREPLACE AND SOLID WOOD FLOORS, FORMAL DINING ROOM AND A BUILT-IN BAR AREA. GOOD SIZED KITCHEN AREA WITH LARGE WALK-IN PANTRY AND BREAKFAST ROOM WITH VIEWS OF THE POOL. THREE GOOD SIZED BEDROOMS WITH LARGE CLOSETS, FULL HALL BATH AND THEN A LARGE MASTER BEDROOM W/SITTING AREA AND MASTER BATH W/DUAL SINKS AND LARGE WALK-IN CLOSET. BEAUTIFUL BACKYARD FOR ENTERTAINING W/LARGE COVERED PATIO, SPARKLING POOL AND A SEPARATE GAZEBO. GREAT NORTH CENTRAL LOCATION THAT IS CLOSE TO DINING, SHOPPING AND HIKING DESTINATIONS. COME SEE AND LEASE THIS GREAT HOME TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 416 W FLYNN Lane have any available units?
416 W FLYNN Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 416 W FLYNN Lane have?
Some of 416 W FLYNN Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 416 W FLYNN Lane currently offering any rent specials?
416 W FLYNN Lane is not currently offering any rent specials.
Is 416 W FLYNN Lane pet-friendly?
No, 416 W FLYNN Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 416 W FLYNN Lane offer parking?
No, 416 W FLYNN Lane does not offer parking.
Does 416 W FLYNN Lane have units with washers and dryers?
No, 416 W FLYNN Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 416 W FLYNN Lane have a pool?
Yes, 416 W FLYNN Lane has a pool.
Does 416 W FLYNN Lane have accessible units?
No, 416 W FLYNN Lane does not have accessible units.
Does 416 W FLYNN Lane have units with dishwashers?
Yes, 416 W FLYNN Lane has units with dishwashers.
Helpful Articles
When is the Best Time to Rent an Apartment?
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
How to Find a Sublet
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
What Makes Your Apartment Cost More?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Zazu Apartments
1502 East Osborn Road
Phoenix, AZ 85014
Crystal Creek
10 E Bell Rd
Phoenix, AZ 85022
Covington Park Apartments
2902 W Sweetwater Ave
Phoenix, AZ 85029
The Edge Apartments
15202 N 40th St
Phoenix, AZ 85032
Biltmore on the Lake
11050 N Biltmore Dr
Phoenix, AZ 85029
Villa Serena Apartments
4221 W Dunlap Ave
Phoenix, AZ 85051
The Trend at 51 Apartment Homes
1615 E Georgia Ave
Phoenix, AZ 85016
Elite North Scottsdale
6735 E Greenway Pkwy
Phoenix, AZ 85254

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College