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4136 W MEDLOCK Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4136 W MEDLOCK Drive

4136 West Medlock Drive · No Longer Available
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Location

4136 West Medlock Drive, Phoenix, AZ 85019

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4136 W MEDLOCK Drive have any available units?
4136 W MEDLOCK Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4136 W MEDLOCK Drive have?
Some of 4136 W MEDLOCK Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4136 W MEDLOCK Drive currently offering any rent specials?
4136 W MEDLOCK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4136 W MEDLOCK Drive pet-friendly?
No, 4136 W MEDLOCK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4136 W MEDLOCK Drive offer parking?
Yes, 4136 W MEDLOCK Drive offers parking.
Does 4136 W MEDLOCK Drive have units with washers and dryers?
No, 4136 W MEDLOCK Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4136 W MEDLOCK Drive have a pool?
No, 4136 W MEDLOCK Drive does not have a pool.
Does 4136 W MEDLOCK Drive have accessible units?
No, 4136 W MEDLOCK Drive does not have accessible units.
Does 4136 W MEDLOCK Drive have units with dishwashers?
Yes, 4136 W MEDLOCK Drive has units with dishwashers.
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