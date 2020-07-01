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Phoenix, AZ
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4002 E DEVONSHIRE Avenue
Last updated November 13 2019 at 5:57 AM

4002 E DEVONSHIRE Avenue

4002 East Devonshire Avenue · No Longer Available
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Location

4002 East Devonshire Avenue, Phoenix, AZ 85018
Arcadia Lite

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
yoga
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
yoga
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4002 E DEVONSHIRE Avenue have any available units?
4002 E DEVONSHIRE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4002 E DEVONSHIRE Avenue have?
Some of 4002 E DEVONSHIRE Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4002 E DEVONSHIRE Avenue currently offering any rent specials?
4002 E DEVONSHIRE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4002 E DEVONSHIRE Avenue pet-friendly?
Yes, 4002 E DEVONSHIRE Avenue is pet friendly.
Does 4002 E DEVONSHIRE Avenue offer parking?
Yes, 4002 E DEVONSHIRE Avenue offers parking.
Does 4002 E DEVONSHIRE Avenue have units with washers and dryers?
No, 4002 E DEVONSHIRE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4002 E DEVONSHIRE Avenue have a pool?
No, 4002 E DEVONSHIRE Avenue does not have a pool.
Does 4002 E DEVONSHIRE Avenue have accessible units?
No, 4002 E DEVONSHIRE Avenue does not have accessible units.
Does 4002 E DEVONSHIRE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4002 E DEVONSHIRE Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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