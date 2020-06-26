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Phoenix, AZ
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385 W. Pierson St. #E7
Last updated June 2 2019 at 9:23 AM

385 W. Pierson St. #E7

385 W Pierson St · No Longer Available
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Location

385 W Pierson St, Phoenix, AZ 85013
Pierson Place

Amenities

hardwood floors
pet friendly
parking
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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(RLNE3213164)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 385 W. Pierson St. #E7 have any available units?
385 W. Pierson St. #E7 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 385 W. Pierson St. #E7 have?
Some of 385 W. Pierson St. #E7's amenities include hardwood floors, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 385 W. Pierson St. #E7 currently offering any rent specials?
385 W. Pierson St. #E7 is not currently offering any rent specials.
Is 385 W. Pierson St. #E7 pet-friendly?
Yes, 385 W. Pierson St. #E7 is pet friendly.
Does 385 W. Pierson St. #E7 offer parking?
Yes, 385 W. Pierson St. #E7 offers parking.
Does 385 W. Pierson St. #E7 have units with washers and dryers?
No, 385 W. Pierson St. #E7 does not offer units with in unit laundry.
Does 385 W. Pierson St. #E7 have a pool?
Yes, 385 W. Pierson St. #E7 has a pool.
Does 385 W. Pierson St. #E7 have accessible units?
No, 385 W. Pierson St. #E7 does not have accessible units.
Does 385 W. Pierson St. #E7 have units with dishwashers?
No, 385 W. Pierson St. #E7 does not have units with dishwashers.
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